«هونر» تعرض تطورات الروبوتات البشرية وتربطها بمستقبل الأجهزة الذكية





قالت شركة «هونر» إن روبوتها الشبيه بالبشر «Lightning»، التابع لمنصة HONOR Robotics D1، سجل خمسة أرقام قياسية عالمية، في إطار تطوير تقنيات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والإدراك والحركة واتخاذ القرار.

وقالت الشركة إن الروبوت قطع نصف الماراثون في 50 دقيقة و26 ثانية، وسباق 1500 متر في دقيقتين و30 ثانية، فيما سجل 9.32 ثانية في سباق 100 متر، ووصلت سرعته القصوى إلى 14.5 متر في الثانية.

وتعتمد هذه الفئة من الروبوتات على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المتجسد، الذي يتيح للأنظمة معالجة المعلومات المرتبطة بالبيئة المحيطة، والحفاظ على التوازن، والاستجابة للتغيرات وإجراء تعديلات فورية على الحركة.

وترى «هونر» أن التقنيات المستخدمة في تطوير الروبوتات يمكن أن تمتد إلى الأجهزة الاستهلاكية، خصوصاً في مجالات فهم السياق وتحليل سلوك المستخدم واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وتعمل شركات التكنولوجيا على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في الأجهزة الشخصية، بما يسمح لها بفهم أنماط الاستخدام وتقديم وظائف تتكيف مع احتياجات المستخدم بدلاً من الاعتماد فقط على تنفيذ الأوامر المباشرة.

وتشمل المجالات المرتبطة بهذا الاتجاه المساعدات الذكية، وتقنيات التصوير، وتحليل البيانات، والأنظمة التي تتكيف مع طريقة استخدام الجهاز، وهي تقنيات تتقاطع مع عدد من القدرات التي يجري تطويرها في قطاع الروبوتات.

وقالت «هونر» إن رؤيتها المستقبلية تعتمد على ربط الأجهزة والخدمات ضمن منظومة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتبادل المعلومات وتتكيف مع المستخدم عبر أكثر من جهاز، بدلاً من تطوير كل منتج بصورة منفصلة.

ويعكس تطوير الروبوتات البشرية اتجاهاً أوسع في قطاع التكنولوجيا نحو نقل الذكاء الاصطناعي من معالجة البيانات والطلبات الرقمية إلى أنظمة قادرة على إدراك البيئة المحيطة والتفاعل معها، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على توسيع استخدام هذه القدرات في الأجهزة الاستهلاكية.