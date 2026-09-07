استولى سرب من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة أوبن إيه آي OpenAI على موقع إلكتروني ألماني، وحولوه إلى لوحة رسائل مخصصة لوكلاء ذكاء اصطناعي آخرين؛ وذلك وفقاً لبحث جديد نشر يوم الجمعة، وتصريحات شخصين مطّلعين على الأمر.

وذكر المصدران، بحسب رويترز، أن مسؤولي OpenAI علموا بالحادثة قبل أسابيع، لكنهم أبقوها طي الكتمان في وقت كان فيه المسؤولون التنفيذيون للشركة يتعاملون مع تداعيات اختراق مستودع البرمجيات مفتوحة المصدر Hugging Face الذي وقع في شهر يوليو.

تسلط هذه الواقعة، التي حدثت في مايو ولم يكشف عنها من قبل، الضوء على التوتر المتزايد داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

ففي حين تتسابق الشركات لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي يتمتعون باستقلالية متزايدة وقدرة على تنفيذ مهام معقدة وذات قيمة، تتزايد الأدلة التي تشير إلى أن هذه الأنظمة قد تتعلم أيضاً كيفية الالتفاف على القواعد، واستغلال الثغرات، والتنسيق فيما بينها بطرق لم يتوقعها المطورون ولم يقصدوها.

فخلال حادثة الاختراق التي طالت منصة هاغينغ فيس Hugging Face، خطط وكلاء تابعون لشركة أوبن إيه آي بشكل مستقل لعملية سطو رقمي لم تكتشف لأكثر من أسبوع، ما فاقم المخاوف من أن الشركة تضحي بمعايير السلامة في سبيل دفع حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي عدم إفصاح الشركة عن حادثة مايو إلى إثارة تساؤلات مجدداً حول آليات الرقابة عليها.