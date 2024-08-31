«أرامكس» تكثف جهودها في مجال الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أرامكس»؛ مزود خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، الارتقاء بجهودها في مجال الاستدامة إلى مستوى جديد، من خلال تعيين مانوسيج جانجولي في منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة. وتسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزام «أرامكس» بالحفاظ على مكانتها في صدارة مجال الاستدامة على مستوى المنطقة، والارتقاء بها.

ويترأس مانوسيج في منصبه الجديد أجندة «أرامكس» في الاستدامة، لضمان استمرار الشركة في الابتكار، وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال رعاية البيئة.ويتماشى التعيين الجديد مع توجه «أرامكس» خلال مسيرتها طويلة الأمد لدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها.

ولطالما ركزت الشركة على النواحي البيئية إلى جانب تحقيق النمو، بدءاً من تقليل انبعاثات الكربون من خلال حلول مبتكرة لتوصيل الشحنات إلى وجهتها النهائية، ووصولاً إلى الاستفادة من تقنيات تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة في شبكتها العالمية.

وقال مانوسيج: «يسعدني الانضمام إلى «أرامكس» في هذه الفترة المفصلية من رحلتها في عالم الاستدامة. وتشكل «أرامكس» مثالاً يحتذى به في رعاية البيئة، وأتطلع إلى الاستفادة من مكانتها الرائدة في هذا المجال، وتتمثل رؤيتي في تحقيق تقدم ملحوظ في أجندة الاستدامة للشركة، من خلال دمج استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة، للإسهام في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءتنا التشغيلية والقيمة، التي نوفرها إلى أصحاب المصلحة. وسنعمل معاً لاستكشاف سبل جديدة للتنمية المستدامة، وتعزيز شبكة الخدمات اللوجستية الحالية، والتي تتميز بمرونتها ومسؤوليتها البيئية».