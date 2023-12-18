«الإمارات جلوبال» تقود مسيرة التنقّل بتوفير حلول مبتكرة في مؤتمر الأطراف

المصدر: دبي - البيان

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اطلعت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية (EGME)، إحدى شركات مجموعة الفهيم، الشركة المتخصصة في حلول تزويد المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة، والتي تتخذ من الدولة مقراً لها، بدورٍ جوهري في دعم استدامة العمليات في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28، من خلال تقديم حلول التنقل الكهربائي طوال فترة المؤتمر. ويُعد ذلك خير دليل على التزام الشركة بالريادة، من خلال توفير حلول مبتكرة للتنقل الكهربائي، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الحياد المناخي، والمساهمة بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وفي إطار التزامها بتحقيق الاستدامة، نفّذت الشركة، مجموعة من الإجراءات المبتكرة في المؤتمر، أبرزها إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية بين مطار أبوظبي الدولي، ومدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل.

ويمثل هذا الإنجاز، المبادرة الأولى من نوعها، حيث أجرت خدمة الحافلات الكهربائية بين المدن 44 رحلة يومياً، ما يضع معياراً جديداً للنقل الصديق للبيئة في المنطقة.

ولإجراء هذه الرحلات، وبالتعاون بين شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، أضافت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، أسطولاً مكوناً من 9 حافلات كهربائية موثوقة وعالية الكفاءة من طراز «إم سي في سي 120 إي في» (MCV C120 EV).

ووفّرت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، حافلات كهربائية من طراز «إم سي في سي 120 إي في» (MCV C120 EV)، لنقل الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف من مدينة إكسبو دبي إلى مدينة مصدر في أبوظبي.