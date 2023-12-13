رئيس COP28: نغادر دبي برؤوس مرفوعة وسنمضي في المسار الذي رسمه «اتفاق الإمارات» للعالم

المصدر: البيان

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أشاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بالاتفاق الذي توصلت إليه 197 دولة اليوم الأربعاء، ووصفه بأنه "حزمة تاريخية" من التدابير التي تقدم "خطة قوية" للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال الجابر خلال الجلسة الختامية لقمة «كوب 28»: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأثمن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "حفظه الله"، وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر.".

وأضاف: "نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا، وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمه "اتفاق الإمارات" للعالم.

أبرز ما جاء في كلمة خلال معالي سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"

تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر. وإنني ممتن لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة. وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز. لكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر، أقول: شكراً.

أغتنم هذه الفرصة، لأثمن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، "حفظه الله". وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر.

كانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون. وأقول لكم.. إن ما بنيناه معاً سيبقى ويصمد على مر الزمن. وقد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مدينةً لكل منكم بالعرفان.

نغادر دبي برؤوس مرفوعة. ويستمر عملنا، وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في ا المسار الجديد الذي رسمه "اتفاق الإمارات" للعالم.

سنحافظ معاً على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. وأعرب عن أملي بأن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام.. التي استقبلتكم بها دولة الإمارات. وهي نفسها التي ساعدتنا على التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

أشيد بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.

لقد حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال الأسبوعين الماضيين، عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا.

لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار.

قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة.

قدمنا خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية.

خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

أبرز بنود «اتفاقية الإمارات» للعمل المناخي

COP28 يقر «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي ويضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض

يقر «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي ويضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 يقرون اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي.

يقرون اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي. التوصل إلى اتفاق يبني مستقبلا أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

رئاسة مؤتمر الأطراف تنجح في الوصول لمستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

وتجاوز الطموحات المحددة. "اتفاق الإمارات" التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.

COP28 يطور منظومة مؤتمرات الأطراف وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة.