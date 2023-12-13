تعاون بين «إكسبو دبي» و«يونيفرسال» اليابانية لدعم الشركات الناشئة

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعاونها مع شركة رأس المال الاستثماري اليابانية «يونيفرسال ماتيريلز إنكيوبيتر» التي تستثمر في التقنيات والأعمال الجديدة المتميزة في قطاع المواد والكيماويات، والتي تشكل أسس الصناعة المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

ويهدف التعاون إلى دعم الشركات الناشئة لا سيما تلك العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاستدامة، وإنشاء برنامج حاضن ومسرع للأعمال لرعاية المبتكرين، وتوفير الإرشاد والموارد ومساحات العمل، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع رؤية بعيدة المدى لاستكشاف الفرص بهدف المساهمة في النمو المستدام والازدهار.

وسيعمل الطرفان على تسهيل واستضافة فعاليات التواصل وورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع والنمو، وستكون مدينة إكسبو أيضاً موطناً لمختبر حضري فريد من نوعه، حيث يمكن للشركات الناشئة الممولة من «يونيفرسال ماتيريلز إنكيوبيتر» تجربة تقنياتها في بيئة اختبار «ساندبوكس»، مما يساعد على دفع الابتكار والتقدم. وتعتبر «إكسبو دبي» مركزاً حضرياً وتجارياً متنامياً، وتسهم المدينة في النمو والتنمية المستدامين في دبي عبر جذب الشركات المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية وطموحات التنمية الشاملة للدولة.