«كوب 28» يشهد انطلاق «1.5» أول صحيفة مناخية في عالم «الميتافيرس»

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إطلاق صحيفة «1.5» المعنية بقضايا المناخ والبيئة في عالم «الميتافيرس» لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على البيئة، لتكون بذلك أول صحيفة متخصصة في هذا الشأن في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال خالد عمار مؤسس الصحيفة: إن فكرة صحيفة «ون. بوينت. فايف» جاءت بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في عالم «الميتافيرس»، إضافة إلى المساهمة بشكل فاعل في تخفيف العبء عن الطبيعة عن طريق استخدام الإعلام الافتراضي.

وأضاف أن الصحيفة شارك في تدشينها مجموعة صحفيين مصريين وهي مكونة من استوديو افتراضي، وصالة تحرير، وقاعة اجتماعات ومحاضرات، ومركز تدريب، ونعمل من خلالها على تقديم نماذج حية للطبيعة لتخفيف زيارات الأشخاص للمحميات والغابات عن طريق مشاهدتها افتراضياً ومعرفة حجم الجرائم التي يرتكبونها في حق الطبيعة.

وأشار إلى أنه على مدار ثلاثة أشهر تم تدريب طلاب وصحفيين في مركز التدريب التابع للصحيفة على إنتاج محتوى افتراضي عن المحميات الطبيعية والبحار والغابات الاستوائية والفضاء، وذلك عن طريق زيارة هذه الأماكن افتراضياً وإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وتنظيم زيارات افتراضية برفقة متخصصين في مجال المناخ للتوعية بأهمية تلك الأماكن وسبل المحافظة عليها.