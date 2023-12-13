بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة طويلة الأمد لتعزيز العمل المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، يرافقه معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حفل توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين بنك أبوظبي الأول، ومؤسسة الإمارات، بهدف العمل على مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز مفهوم الاستدامة في الدولة.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك أبوظبي الأول، خلال مؤتمر الأطراف COP28 ، إلى زيادة الإدراك والمعرفة بالسلوكيات المتعلقة بالتغير المناخي.

وتتضمن الاتفاقية 5 أركان رئيسية وهي: تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع وقطاعات العمل، من خلال التواصل المباشر في مختلف مواقع العمل والأماكن العامة، وتنظيم فعاليات وطنية توعوية عن التغير المناخي، وإجراء فحوصات بيئية لمراقبة خفض البصمة الكربونية، ونشاطات تفاعلية حول التغير المناخي لطلاب المدارس، وإنشاء منصة وطنية لمجتمعات مدركة بالتغير المناخي.

ويتضمن البرنامج، مبادرة أولى تهدف إلى تعليم وتمكين فئات متنوعة بما فيها طلاب المدارس والجامعات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وشرائح المجتمع كافة حول الكربون، بما يساعدهم على فهم وقياس كيفية تخفيض البصمة الكربونية، وستسعى الشراكة للوصول خلال عام 2024 إلى 100 مدرسة بالإمارات.

ومن خلال مشاركته في COP28 بصفة شريك استراتيجي، قام بنك أبوظبي الأول بتنظيم عدد كبير من النشاطات والبرامج الحوارية حول التغير المناخي، وأعلن عن مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في بناء مستقبل مستدام، ومن ضمنها زيادة التمويل المستدام إلى أكثر من 500 مليار درهم، ومبادرات خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المبادرات.