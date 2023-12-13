تعاون بين بلدية دبي و«مصدر» لإنتاج طاقة متجددة من الكربون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن خطط لدراسة عدد من المبادرات لإزالة الكربون في دبي من خلال إنشاء محطة لالتقاط الكربون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28». وسوف تسهم هذه الخطوة المهمة في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال المؤتمر، ستقوم المحطة بالتقاط الكربون من موقع تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان عن طريق دمج الكربون الذي يتم التقاطه بالهيدروجين الأخضر، والذي يمكن تحويله إلى مصادر طاقة متجددة مثل الميثانول الأخضر. وسيشمل نطاق التعاون إمكانية تحويل النفايات الصلبة عن المكبات من خلال توظيفها في إنتاج وقود اصطناعي مثل وقود الطائرات المستدام.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تمثل شراكتنا مع «مصدر» إحدى الشراكات التي تدعم مسيرة تطور دبي لتصبح مدينة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والابتكار. ويجسد هذا التعاون التزامنا بالتنمية الحضرية المسؤولة، من خلال تبني أحدث التقنيات البيئية في البنية التحتية لمدينتنا، وهو ما يعد أمراً حيوياً لبناء مستقبل أكثر استدامة».

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نتطلع للتعاون مع بلدية دبي في تطوير حلول فعالة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. ومع النمو المتواصل لقطاعي الطيران والنقل البحري، فإننا ملتزمون بدعم مثل هذه القطاعات كثيفة الانبعاثات من خلال تزويدها بمصادر وقود متجددة تعتمد على الهيدروجين الأخضر لمساعدتها في الحد من الانبعاثات المرتبطة بعملياتها. ومع ختام استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف والمنعقد في دبي، يأتي هذا المشروع ليقدم نموذجاً عملياً عن حلول الطاقة النظيفة التي تسهم في دفع عجلة التحول في الطاقة ودعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.