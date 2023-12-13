بلدية دبي: «COP 28» يعزز مبادرات الإنتاج الغذائي والزراعة والعمل المناخي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أكدت الدكتورة نسيم رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة أن تحقيق التنمية المستدامة في الأنظمة الغذائية يأتي من خلال التدرج في تحويل أنظمة الغذاء والزراعة والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية واستخدام مقومات الإنتاج الذكية لضمان استدامة الغذاء، مشيرة إلى أهمية طرح الأمن الغذائي في مؤتمر الأطراف، لتسريع المبادرات القائمة واقتراح مبادرات جديدة من شأنها تعزيز الإنتاج الغذائي والزراعة والعمل المناخي، والقدرة على مواجهة فقدان الأغذية وهدرها.

وقالت: إن بلدية دبي تعرض في منصتها بالمؤتمر العديد من المشاريع والتي تصب نتائجها في الحد من الأثر البيئي الناتج عن انبعاثات الغازات والبصمة الكربونية في قطاع الأغذية والزراعة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، والتي ستوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما يشارك المختصون من بلدية دبي في العديد من الجلسات الحوارية، منها على سبيل المثال الجلسة الحوارية لاستدامة النظم الغذائية.

وأوضحت أن بلدية دبي تطبق أعلى معايير سلامة الأغذية والتي ترتبط بشكل رئيسي بمؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتعد جودة وسلامة الأغذية محوراً رئيسياً لحساب المؤشر من خلال القدرة على الحصول على غذاء صحي ومغذٍ يزودنا بالعناصر الغذائية الكافية، لتحقيق الرفاهية التغذوية وتلبية جميع احتياجاتنا الفسيولوجية، فبالإضافة إلى التنوع والجودة الغذائية للوجبات الغذائية يقيس المؤشر سلامة الغذاء عن طريق التنوع الغذائي، الفحوصات الغذائية، توافر المغذيات الدقيقة، جودة البروتين وسلامة الغذاء للمستهلكين.

وأشارت إلى تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، وقالت: يؤثر هذا التغير على النظم الغذائية من خلال ارتفاع الحرارة والتي تزيد من شح المياه وتحد من توفر العوامل البيئية المناسبة للإنتاج الزراعي الغذائي، كما قد يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من الآفات للمحاصيل الزراعية والأنواع الحيوانية، وهنا تعمل بلدية دبي على العديد من المبادرات لضمان إنتاج غذائي مستدام.