الإمارات تتوسع في المزارع العمودية لتعزيز أمنها الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

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تعد الزراعة العمودية من أبرز وسائل تعزيز منظومة الغذاء والزراعة المتطورة في دولة الإمارات، ومواكبة كافة التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الزراعة وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وشهدت الإمارات خلال العام 2023 الإعلان عن إطلاق وتدشين عدد من المشاريع الضخمة للزراعة العمودية، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي منها.

وبرز يوم أمس «الثلاثاء» إعلان شركة «سوكوفو» الزراعية، عن افتتاح مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، لإنتاج آلاف الأطنان من الخضروات الورقية والخضراوات الدقيقة سنوياً، وذلك في إطار التوجه العالمي المتزايد نحو مبادرات العمل المناخي الفعّالة التي تحفّز على الاستثمار أكثر فأكثر في الإنتاج المستدام للأغذية.

تدوير النفايات

من جهته، وقّع «وادي تكنولوجيا الغذاء» الأسبوع الماضي، اتفاقية لإقامة مشروع مزرعة عمودية ضخمة تمتد على مساحة 900 ألف قدم مربعة، من المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3000 طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعدّ الأول من نوعه لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر بنحو 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً.

ومن المنتظر البدء في تنفيذ المشروع بحلول منتصف العام 2024، حيث سيتم بناء المزرعة الجديدة في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مايو من العام 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوره مجموعة «وصل» لإدارة الأصول.

وتعتمد المزرعة العمودية الجديدة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال على مستوى العالم، ومنها المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاور، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، إضافة إلى مصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها، وتسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة بنسبة 1%، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

مواجهة التحديات

وفي فبراير الماضي، افتتحت آيروفارمز - الشركة المعتمدة من مؤسسة «بي» والرائدة عالمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية - مزرعة آيروفارمز AgX، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة، تركز على البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وستساهم آيروفارمز AgX في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.

وتركز المزرعة الجديدة على أحدث التطورات للزراعة العمودية الداخلية والابتكار والتكنولوجيا الزراعية، حيث تحظى بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار مساعيه الرامية لخلق فرص استثمارية مستدامة تُعزز الجيل التالي من تقنيات الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية.

وتمتد آيروفارمز AgX على مساحة 65 ألف قدم مربعة، وتعد أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية والأبحاث العلمية والتطوير، حيث ستقود المزرعة جهود الابتكار لإيجاد الحلول لبعض أكثر التحديات الزراعية إلحاحاً في العالم.

وستساهم آيروفارمز AgX بدور رئيسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي عبر التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة.

وفي سياق متصل أعلنت القابضة «ADQ»، في مارس الماضي، عن بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة، مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع شركة زيرو ZERO، الإيطالية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية عالية التأثير.

مفاهيم زراعية

ويعدّ مشروع «زيرو» بداية للعديد من المفاهيم الزراعية ضمن بيئة يتمّ التحكّم بها، والتي ستقام في مجمّع التكنولوجيا الزراعية، بهدف تمكين قدرات الزراعة الداخلية محليًا، فضلاً عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي للدولة.