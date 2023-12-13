مزرعة عمودية في «دبي الصناعية» لإنتاج 360 طناً من الخضراوات سنوياً

المصدر: دبي - وام

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أعلنت شركة «سوكوفو» الزراعية، أمس، عن افتتاح مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، لإنتاج آلاف الأطنان من الخضراوات الورقية والخضراوات الدقيقة سنوياً، وذلك في إطار التوجه العالمي المتزايد نحو مبادرات العمل المناخي الفعّالة التي تحفّز على الاستثمار أكثر فأكثر في الإنتاج المستدام للأغذية.

ويأتي افتتاح المزرعة انسجاماً مع مبادرات الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تُعدّ من المواضيع التي تحظى بالأولوية ضمن أجندة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (COP28) لعام 2023.

وتبلغ مساحة المزرعة الداخلية أكثر من 100 ألف قدم مربّعة، بمساحات مبنيّة تزيد عن 20 ألف قدم مربّعة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزرعة «سوكوفو» 360 طناً - أي ما يعادل حوالي 160 حاوية شحن قياسية مقاس عشرين قدماً فارغةً. وترتبط المزرعة بمنطقة مخصّصة للأطعمة والمشروبات في مدينة دبي الصناعية، علماً أنه ستُزرع فيها محاصيل طازجة من الكرنب والسبانخ والخس والريحان وإكليل الجبل وغيرها الكثير من الخضراوات الورقية والخضراوات الدقيقة.

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، إلى أن تحديات الزراعة في المناطق الصحراوية أصبحت من الماضي، إذ باتت توفر المزارع العمودية اليوم حلولاً رائدة لإنتاج منتجات غذائية طازجة، في ظلّ ازدياد الطلب عليها بفعل النمو المستمرّ في عدد السكان بدولة الإمارات.

وقال أبو الشوارب، إن تلك المزرعة المجهّزة بأحدث تقنيات الزراعة المائية في مدينة دبي الصناعية ستسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنَع في الإمارات»، لتعزيز سلاسل التوريد المحلية ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

ومن جهته، قال هارش غرباني، مالك شركة سوكوفو، إن مدينة دبي الصناعية تلعب دوراً محورياً داعماً في كافة مراحل إنشاء هذه المزرعة، التي ترتكز على ممارسات مستدامة عبر إعادة تدوير المياه المستهلكة واستخدامها من جديد، مع الحرص على الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي، ضمن بيئة زراعية يمكن التحكّم بحرارتها، لافتاً إلى مشاريع مبتكرة تدعم أهدافها المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمّ هذه المزرعة أبراجاً بارتفاع 7 أمتار مزوّدة بأسطح مزدوجة قابلة للسحب، لضمان تعرّض المحاصيل بشكلٍ متساوٍ لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي المتجدّد وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويأتي افتتاح المزرعة في أعقاب الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مدينة دبي الصناعية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مايو 2023، لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، كما تهدف هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش حملة عالمية أطلقتها مدينة دبي الصناعية بعنوان لنُبدع بصناعتنا، إلى التأكيد على التزام الطرفين بالتشجيع على تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية وتسليط الضوء على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة وتحقيق الأمن الغذائي.