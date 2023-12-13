زوار منصة شرطة دبي يشيدون بالمشاريع والابتكارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد زوار منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بالمشاريع والابتكارات المختلفة لشرطة دبي في مجال البيئة والمناخ، حيث تشارك بـ 13 مشروعاً بيئياً متنوعاً، معربين عن إعجابهم بالتقنيات والمشاريع المبتكرة التي تعرض.

وقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، شرحاً مفصلاً للزوار، حول أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال البيئة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع. وشهدت منصة شرطة دبي، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين اطلعوا على أبرز الإنجازات في مجال البيئة واستمعوا لشرح وافٍ حول كل مشروع.

شرطة بلا كربون

وأطلقت شرطة دبي عبر منصتها مشروع «شرطة بلا كربون» الأول من نوعه في العالم لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع استراتيجيات وتوجهات محلية وعالمية عدة، منها اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، ومئوية الإمارات 2071.

دبي المرنة

كما عرضت المنصة، برنامج دبي المرنة والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على توقع المخاطر، لاسيما تلك المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، والمخاطر المستقبلية، والتهديدات، والاستجابة للأحداث والطوارئ والأزمات، والعودة للوضع الطبيعي بشكل أفضل من السابق، وتعزيز رفاهية المدينة وازدهارها، من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والاستدامة والسياحة والاقتصاد والأمن وجودة الحياة والمحافظة على البيئة وحمايتها. ويعتمد البرنامج على معايير المرونة العشرة لمنظمة الأمم المتحدة.

مركبات كهربائية

كما استعرضت المنصة، معلومات حول مشروع المركبات الكهربائية المشتركة، والتي تركز على تحويل مركبات شرطة دبي الخدمية إلى نموذج التشارك المؤسسي باستخدام مركبات صديقة للبيئة، وتقليص عدد المركبات الخدمية البترولية بنسبة 100%، وذلك مساهمة في تحقيق مبادرة إمارة دبي للتنقل الأخضر.

رصد الأوبئة

وعرضت المنصة أيضاً، مبادرة رصد الأوبئة، التي تهدف إلى استخدام نظام مياه الصرف الصحي لجمع معلومات وبيانات حول الأوبئة والفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل عبر الأفراد المصابين بتلك الأمراض عن طريق الإفرازات البشرية.

تطهير البيئة

كما عرضت المنصة، مشروع تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، والذي يختص بدعم الجهود العالمية للحد من التلوث البيئي الناتج عن المتفجرات والنفايات الخطرة، مثل الصناعات العسكرية للأسلحة والذخائر والأنشطة العسكرية الميدانية، حيث إنها تتركز على طريقة علمية لتنظيف وتطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات باستخدام معالجة بيولوجية «نباتية» بواسطة عشب «نجيل الهند»، وهي طريقة بيئية فعالة قليلة التكلفة ومستدامة.

طلقات صديقة للبيئة

كما استعرضت منصة شرطة دبي، دراسة حديثة لتطبيق التحول والاستخدام الأمثل للذخيرة الصديقة للبيئة في أعمال الرماية دمجاً للحلول البيئية في الأعمال الشرطية وسعياً لتحقيق الاستدامة في القطاع الشرطي، ومساهمة في تحقيق رؤية شرطة دبي «أول جهاز شرطي مستدام في العالم 2030».

بصمة الكربون

وعرضت شرطة دبي في منصتها، مشروع بصمة الكربون لمكافحة الجريمة في إعداد الدراسات لاستحداث نظام احتساب وقياس ورصد انبعاثات الكربون لعمليات الحد من الجريمة «الأول من نوعه في العالم»، وقياس كمية الانبعاثات بشكل سنوي تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون 2050.

إتلاف المتفجرات

كما عرضت المنصة، مساهمة لإدارة أمن المتفجرات في تنفيذ مبادرة نوعية بعنوان «إتلاف المتفجرات والذخائر»، ضمن الخدمات المجتمعية لشرطة دبي، حيث تتيح هذه الخدمة لشركات المتفجرات والألعاب النارية العاملة في الدولة، إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية المنتهية الصلاحية، وتشمل الخدمة الاستلام ونقل المواد المراد إتلافها.

زورق «هداد»

واستعرضت المنصة، زورق شرطة دبي الذكي «هداد»، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بعدد من المزايا أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى الدور البيئي، على أن يتم استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر 5170 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

إسطبلات ذكية

وعرضت المنصة، نبذة عن مشروع الإسطبلات الذكية، حيث يعتبر الإسطبل الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم يعمل كلياً بالطاقة الشمسية لتشغيل المرافق من أجهزة التبريد والإضاءة، ويتم التحكم بذلك عن طريق الأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة بأنظمة ذكية لمتابعة جاهزية الخيول، يدعم المشروع وبشكل مباشر الرؤية المستقبلية للاستدامة البيئية.

دبلوم المرونة

وقدمت شرطة دبي، شرحاً حول دبلوم المرونة لدعم جهود الإمارة على المستوى العالمي في كل المجالات، لاسيما بما يتعلق بالتغيير المناخي والبيئة والمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة.

دبلوم المتفجرات

وعرضت شرطة دبي، مشروع تأهيل ضباط من خلال استحداث دبلوم في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.