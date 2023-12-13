رئيس هندسة البث في «COP 28»: الإمارات وفرت دعماً لوجستياً ممتازاً

المصدر: دبي - وام

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قال جوتغريد دولان، رئيس هندسة البث في مركز البث الدولي التابع لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن عمليات البث خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» لم تواجه أي تحديات، مشيداً بالدعم اللوجستي الممتاز الذي وفرته الإمارات والمساحات الكبيرة والمتعددة لغرف البث والمتابعة والاتصال.

وقال: كان لدينا بعض قنوات إعادة التشغيل ومواد إضافية يتم الرد عليها عند الطلب، مشيراً إلى أن عدد فريق وحدات الكنترول في مركز البث الدولي يبلغ حوالي 85 شخصاً منهم 27 فنياً في 9 مناطق إنتاج تضم كل منطقة 3 أشخاص، ومنطقة تظليل الكاميرا بـ15 شخصاً و55 كاميرا.

وأضاف: توجد لدينا غرفة تحكم ضخمة يعمل بها 8 أشخاص، ومنطقة تسجيل تتسع لـ16 شخصاً، و20 شخصاً يعملون على إنشاء البيانات الوصفية، معرباً عن سعادته بفريق العمل من الفنيين واصفاً أداءهم بـ«المميز والكفؤ».

وأفاد بأن عمليات البث لفعاليات النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ انطلقت في 30 نوفمبر من المركز الإعلامي الدولي التابع للمؤتمر الأمم المتحدة والكائن في المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو دبي.

وجاءت هذه النسخة الأكثر مشاركة وزخماً وتنفيذاً للطموحات العالمية في مواجهة التغيرات المناخية، كما يعد «كوب 28» أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بالتصدي لتداعيات تغير المناخ، والذي ركز على تصحيح مسار العمل المناخي العالمي لتحقيق نتائج عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تحت شعار «نتحد، نعمل، وننجز».

وشهدت النسخة الحالية من مؤتمرات الأطراف إضافة موضوعات متخصصة بناءً على المشاورات التي أجريت مع كل الأطراف المعنية، حيث تضمنت أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية، إذ خصصت رئاسة المؤتمر يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام، للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وكذلك أول مؤتمر يركز على دور التجارة والتمويل في العمل المناخي.

يذكر أن مدينة برلين الألمانية استضافت الدورة الأولى من الاتفاقية الإطارية لمؤتمر الأطراف عام 1995، بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على الحياة في الكوكب. وقرر أطراف مؤتمر المناخ «كوب» عقد اجتماع سنوي كل عام لمدة أسبوعين في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.