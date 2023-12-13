مسؤول في جزر البهاما: «كوب28» خرج بإعلانات ومبادرات طال انتظارها

المصدر: دبي - وام

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أكد تشارلز هاملتون، مستشار تغير المناخ - مكتب رئيس وزراء جزر البهاما، أن «كوب28» يمثل حدثاً بارز الأهمية، فمسألة التغير المناخي باتت مسألة وجودية بالنسبة للعالم، وخاصة بالنسبة لهم في البهاما باعتبارها من الدول الجزرية الأكثر عرضة للخطر، مشيراً إلى أن المؤتمر شهد العديد من المبادرات والإعلانات التي طال انتظارها.

وقال لـ«وام» على هامش المشاركة في «كوب28»، «جئنا إلى هنا ونحن نعلم أن لدينا جميعاً تحدياتنا، ولكننا نعلم أنه إذا اجتمعنا معاً، يمكننا تقديم الحلول التي لا تخدم جهة دون أخرى بل تخدم الجميع».

وأضاف: «شهدنا اعتماد الصندوق العالمي للمناخ رسمياً في اليوم الأول، وهذا شيء استغرق 30 عاماً للقيام به، لافتاً إلى أن التعهدات تأتي بالفعل لرسملة ذلك الصندوق».

وأكد أهمية استمرار الجهود لترجمة التعهدات إلى فعل يخدم مختلف الأطراف، لافتاً إلى الحاجة الماسة للعمل من أجل بناء القدرات، لا سيما للجزر الصغيرة مثل جزر البهاما.

وقال: «وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا الانتظار بعدها، ومن المهم التحرك الجماعي وتضافر الجهود، وأن يتم تفعيل صندوق المناخ في اليوم الأول من الحدث يعتبر أمراً تاريخياً، لا سيما وأنه استغرق كل تلك السنوات للقيام بذلك».