«ألف للتعليم» تستعرض حلولها المبتكرة لتحسين التعليم المناخي

المصدر: دبي - وام

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شاركت «ألف للتعليم»، في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للحلول المبتكرة، مثل «ألف ميتافيرس» وبرنامج «فرسان البيئة»، في تعزيز التعليم الأخضر والاستدامة البيئية.

وعرضت «ألف للتعليم» ضمن جناح «التعليم الأخضر»، الذي تستضيفه وزارة التربية والتعليم في مؤتمر الأطراف، «ألف ميتافيرس» الذي يدمج بين «التلعيب» عالمي المستوى والمنصات التعليمية ضمن بيئة خاضعة للإشراف والرقابة. وقدّمت هذه المنصة للزوار عامة، وللطلبة خصوصاً، تجارب تعليمية جاذبة وتفاعلية من شأنها تعزيز الأداء الأكاديمي، وزيادة الوعي حول الانبعاثات الكربونية ومبادئ الاستدامة.

كما كشفت الشركة خلال المؤتمر عن برنامج «فرسان البيئة»، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالتغير المناخي، وتعزيز الممارسات المستدامة لدى الطلبة الإماراتيين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف «كوب28» للاستدامة.

كما استضافت «ألف للتعليم» حفل توزيع جوائز «فرسان البيئة»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف كوب28، والذي كرّمت خلاله ثلاثين طالباً تقديراً لإنجازاتهم القيّمة وأدائهم المتميّز، إضافة لـ 12 مدرسة من أصل 309 مدارس مشاركة. ونظّمت الشركة هذا الحفل احتفاءً بالنجاح الذي حققه برنامج «فرسان البيئة» وتجربة «ألف ميتافيرس».