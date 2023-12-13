مسؤولون أفارقة: «COP28» محطة مهمة لصياغة حلول تعاونية للعالم

المصدر: دبي - وام

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أكد مسؤولون ومشاركون على هامش فعاليات منتدى التجارة المستدامة في أفريقيا أن «كوب28» محطة مهمة، تجتمع الدول معاً لمواجهة التحديات المناخية الملحة وصياغة حلول تعاونية، لما فيه مصلحة جميع دول العالم.

وأشاروا إلى أن التجارة المستدامة في أفريقيا تبرز، لتسلط الضوء على العلاقة، التي لا غنى عنها بين ممارسات التجارة المستدامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والأهداف الأوسع لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28».

وفي هذا الصدد تحدث إبراهيم ماتولا، وزير الطاقة في مالاوي، عن الفرص التي تنطوي عليها القارة الأفريقية، ويمكن أن تشكل الدافع نحو المزيد من التغيير الإيجابي، فيما سلط البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الضوء على المشهد الديناميكي في القارة الأفريقية.

وقال آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «أفريقيا 50»: «إن المنصة تسهم في تقدم البنية التحتية المستدامة في أفريقيا، ما يعزز التجارة والتنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أنهم يستفيدون من علاقاتهم مع 31 بلداً أفريقياً لتطوير مشاريع جاهزة للاستثمار وتعبئة تمويل القطاع الخاص داخل القارة على الصعيد العالمي.