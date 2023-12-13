«كوب 28».. تجربة زيارة لا تنسى

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في ترسيخ مكانته كإحدى أهم الدورات في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أو من حيث الفعاليات التعليمية والترفيهية والتي وفرت تجربة لن تنسى لزوار الحدث العالمي.

وقد أفادت آخر الإحصاءات الصادرة عن المؤتمر بأن عدد الزوار في هذا الحدث العالمي تجاوز 100 ألف، وهو رقم لم تحققه أي قمة للمناخ من قبل. كما أكد المنظمون أن 400 ألف شخص سجلوا أسماءهم للحصول على «تذكرة ليوم واحد» للدخول إلى المنطقة الخضراء، وهي نوع من معرض هائل مفتوح أمام الجمهور ومخصص للابتكار والشركات في مدينة إكسبو دبي مقر انعقاد المؤتمر.

كما أن اللافت في هذه الدورة بالتحديد هي أنها نجحت في جعل قضية مكافحة التغير المناخي التزاماً فردياً لكل من زار المؤتمر، كما أشركت أفراد المجتمع ليكونوا أكثر فاعلية ومساهمة في خطة إنقاذ كوكب الأرض، وهو ما عكسته الفعاليات والأنشطة المختلفة المصاحبة للمؤتمر عبر تقديم جرعة معرفية عن الفارق الذي سوف يصنعه التزامهم بالسلوكيات المستدامة، الأمر الذي جعلهم يتعهدون في قرارة أنفسهم بتبني أساليب أكثر استدامة في حياتهم.