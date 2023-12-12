أكبر منتج للطاقة الشمسية في الصين يستعرض مبادراته في "كوب 28"

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت شركة "لونجي" الصينية المنتجة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مبادراتها في مجال الطاقة النظيفة خلال فعاليات "كوب28"، حيث سلط لي تشن قوه، مؤسس ورئيس الشركة، الضوء على إنجازاتها بدءاً من طرح الطاقة الشمسية بكميات وفيرة وبأسعار معقولة، وصولا إلى جهود الشركة لتقليل انبعاثاتها الكربونية، واستراتيجيتها لتطوير الطاقة الهيدروجينية، وانتهاء بمبادرات استخدام الطاقة الشمسية للمساعدة في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وجهود الحفاظ على الحياة البرية.

وأشار لي تشن قوه إلى أن LONGi أدركت الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الطاقة الشمسية في معالجة أزمة المناخ عبر تسخيرها من خلال المنتجات الكهروضوئية، لافتاً إلى أنها تعتبر هي واحدة من أنظف أشكال الطاقة المتاحة اليوم.

وأوضح أن السيليكون الناقل الرئيسي للطاقة الشمسية، يستخدم بكفاءة ملحوظة، وينتج النظام الكهروضوئي بأكمله، الذي يتجاوز عمره 30 عامًا، أكثر من 100 مرة من حجم الطاقة المستهلكة في إنتاجه.

وأفاد بأن الهيدروجين يعد حلاً جاذباً، لكن إنتاجه غالباً ما يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، لذلك تنتج شركة LONGi "الهيدروجين الأخضر"، باستخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وقال: بالرغم من أن النسبة العالمية من الهيدروجين الأخضر تظل أقل من 1%، فإننا نعتقد أنه سيصبح خيارا حتميا لإزالة الكربون بشكل عميق، وخاصة في قطاع النقل.

وتستحوذ الصين على 80% من قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في العالم. وفي عام 2023، من المتوقع أن تنتج الصين 400 جيجاواط من قدرة وحدات الطاقة الشمسية، أي ما يعادل إنتاج الطاقة من سدي المضائق الثلاثة.

كما تحدث لي تشن قوه أيضاً عن جهود الشركة في مجال حقوق الملكية في مجال الطاقة، بما في ذلك الشراكة الرائدة لمدة ثلاث سنوات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحويل المراكز اللوجستية التابعة للوكالة إلى مرافق تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير دعم الطاقة النظيفة والتدريب على المهارات لمخيمات اللاجئين التابعة للمفوضية حول العالم.