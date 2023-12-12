«أضواء شبابية» تبرز المواهب الفنية في «COP28»

المصدر: دبي – حصة بن غويفه

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تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب، احتضان مواهب الشباب في مجال الفن، ضمن منصة «أضواء شبابية»، التي أطلقتها في جناحها خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، في جناح الشباب في مؤتمر الأطراف «COP28»، بجدول حافل يحتفي بمختلف المواهب. وتهدف المنصة إلى بناء وتعزيز المواهب الفنية الشابة في مختلف مجالات الفنون، وعرض أعمالهم وتعريف الحضور والزوار على المبدعين بمختلف مجالاتهم، ما يعزز الدولة كوجهة فنية عالمية حاضنة للمواهب، ودولة رائدة في مجال الفنون وتمكين الشباب في المنطقة والعالم، ولتعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات الفنية على أرض الإمارات.

وخلال عرض حي للرسم أمام الجمهور في المنصة خلال فعاليات «COP28» بجناح الشباب في المنطقة الخضراء، التقت «البيان» بالفنانة التشكيلية مهرة النيادي، التي قامت خلال العرض برسم لوحة محورها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الإمارات، بالإضافة إلى محطة براكة للطاقة النووية.

وعن لوحاتها، قالت النيادي: «استخدمت بعض الحساسات الإلكترونية وأدوات الهندسة في لوحاتي كوني خريجة هندسة حاسوب من جامعة الإمارات، بالإضافة إلى المعادلات وهي تمثلني شخصياً كشخص يعيش محاطاً بالعلوم الهندسية والفنون».

وأما لوحات مهرة الأخرى، فقد ركزت على عناصر وموضوعات تمثل هوية الإمارات، وتعكس جمال معالمها العمرانية والتاريخية، وأخرى من بيئة الإمارات كالكثبان الرملية، والخيول، وتشجع اللوحات على الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة ومعالمها الجميلة.