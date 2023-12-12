آلاف الطلاب يزورون «تيرا» و«المنطقة الخضراء» في «كوب 28»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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يواصل إكسبو دبي، استقبال الآلاف من طلبة المدارس يومياً، لتوفير فرص تعليمية جديدة وتنمية مهاراتهم في مجالات الاستدامة والعلوم، على هامش فعاليات «COP28».

وتم تقديم سلسلة من الورش التعليمية التفاعلية لهم من خلال جناح «تيرا»، لاستكشاف أهمية المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى كيفية استخدام الروبوتات في فرز وإدارة النفايات بشكل فعال، فضلاً عن اطلاعهم على الابتكارات والحلول البيئية التي تم استعراضها في المنطقة الخضراء.

تنمية مهارات

وأفادت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس في تصريحات لـ«البيان»، بأن فريق برنامج إكسبو يحرص دائماً على تنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات وأبرزها الاستدامة، لذلك انتهز فرصة استضافة الدولة لمؤتمر «COP28» لتسليط الضوء على «تيرا» المبني المستدام الذي يضم العديد من البرامج التي تعزز الوعي البيئي لمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت علياء آل علي، أن القائمين على البرنامج لاحظوا بعد تجربة إكسبو 2020 التي امتدت إلى مدينة إكسبو في استضافة الطلبة وإدراجهم في ورش تفاعلية، أن التعليم خارج الصفوف يعزز سرعة التعلم ويزيد من فعالية الطلبة ويرفع من رغبتهم التعليمية، مفيدة بأن الفريق حرص على التواصل مع المدارس على مستوى الدولة لتشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في الورش والبرامج الذي ينفذها على هامش كوب 28 في جناح «تيرا»، وفتح المجال لمشاركات الطلاب والاطلاع على أبرز الابتكارات المعروضة في المنطقة الخضراء.

وأضافت أن برنامج إكسبو للمدارس يعمل على تسهيل رحلات الطلبة وتخصيص فرق ميدانية لمرافقة المدارس خلال فترة تواجدهم في تيرا أو في المنطقة الخضراء، وتم مراعاة تصميم برامج تتوافق مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تقديم تجربة تعليمية ثرية تسهم في توعية الشباب بأهمية الاستدامة وتمكينهم من القيام بأدوار نشطة في حماية البيئة.