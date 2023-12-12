«البنك الدولي»: 7 % نمواً في المهارات الخضراء للشباب في الإمارات

المصدر: دبي - وام

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أكدت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن نمو المهارات الخضراء للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 7 % بين عامي 2022 و2023.

وقالت الكوقلي على هامش «COP28»، إن المهارات الخضراء تعد من الجوانب بالغة الأهمية في الأجندة العالمية للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن البنك الدولي أعلن ضمن مؤتمر الأطراف الحالي أن 45 % من تمويلاته السنوية ستذهب إلى المناخ، ما يتضمن بدوره جوانب حول المهارات الخضراء.

وتابعت الكوقلي: «سنعمل على توفير حوالي 135.000 وظيفة في مجال الانتقال الأخضر على مستوى العالم، ولذلك فإن ضمان وجود مهارات كافية، وإمدادات مستدامة للمهارات بين الشباب لشغل تلك الوظائف سيكون أمراً حيوياً للغاية».

وذكرت بأن البنك الدولي، قام بتطوير الإطار البيئي والمجتمعي، الذي يضع معايير واضحة للعديد من البلدان، مشيرة إلى أن هذا الإطار استغرق 4 سنوات لتطوير هذه المعايير بالتشاور مع مئات الأشخاص حول العالم، وذلك من أجل ضمان وجود المعايير البيئية والاجتماعية لحماية المجتمعات ومساعدة البلدان في الحفاظ على نموها بطريقة ناجحة بيئياً.

وأوضحت أن هناك الكثير من التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة لاسيما من النساء، مشيرة إلى أن هذه التحديات لا تزال قائمة، ولكن هناك فرصاً حالياً مع وجود وظائف العمل الأخضر والاقتصاد الأخضر، ما سيسهم في إيجاد وظائف أكثر شمولاً.

وأضافت صفاء الكوقلي: اعتقد أنه من المهم وجود معلومات كافية للأشخاص لمعرفة أين تتواجد الوظائف، لذلك، التحدي هو إنشاء أنظمة إدارة المعلومات في البلدان، بحيث يمكن للشباب الوصول إلى المعلومات حول أماكن الوظائف، ومن المهم أيضاً إنشاء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التي تقدم فعلياً المهارات.