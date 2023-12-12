رئيسة تنزانيا: نخسر 3 % من ناتجنا المحلي بسبب تداعيات المناخ

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، على أهمية مؤتمر الأطراف في معالجة قضايا التغير المناخي، مشيرة إلى أن بلادها تخسر 2 % إلى 3 % من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تداعيات تغير المناخ.

وقالت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إن المؤشرات تبيّن حجم الأزمة التي يتعرض لها كوكب الأرض بسبب التغير المناخي، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الاتحاد والعمل لتحقيق نتائج إيجابية. وتابعت: نحن في تنزانيا نقوم بدورنا في مواجهة التغير المناخي، ونسعى من خلال «COP28» لتعبئة الدعم والموارد اللازمة في معركتنا ضد تبعات تغير المناخ.

وأوضحت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أنه خلال مؤتمر الأطراف «COP15» في كوبنهاجن تم التعهد بنحو 100 مليار دولار سنوياً للعمل المناخي، وحتى الآن لم نحقق هذا الرقم. وتابعت: «في مؤتمر الأطراف COP21 بباريس التزمنا بإبقاء حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، ولكن معدل الاحترار الراهن لا يزال مصدر قلق بالغاً، معتبرة أن عدم الامتثال للالتزامات والتعهدات السابقة سينتج عنه غياب الثقة وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدان النامية».

وذكرت بأن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي حذر من أن خيارات التكيف الحالية ستكون أقل فاعلية مع ارتفاع درجات الاحترار العالمي، مضيفة: علينا جميعاً أن نقوم بدورنا عن طريق الالتزام والنهوض بمسيرة العمل المناخي.