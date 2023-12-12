الاستدامة تتصدر معايير تنظيم البطولات الرياضية في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتصدر الاستدامة معايير تنظيم البطولات الرياضية في دبي، سواء التي يتم تنظيمها في المناطق الطبيعية في أرياف وبراري دبي، وعلى الشواطئ وفي الحدائق، أو يتم تنظيمها في الملاعب لمختلف الرياضات.

وإلى جانب العديد من البطولات المحلية التي تقام في منطقة المرموم، أكبر محمية طبيعية في العالم وفي منطقة حتا، (والتي تم تصنيع بعض ميدالياتها من الأخشاب الطبيعية لأول مرة، وهي المبادرة التي تربط بين الرياضة والطبيعة)، حرص مجلس دبي الرياضي على أن تتصدر الاستدامة معايير تنظيم البطولات الدولية الكبرى التي تقام في دبي، وتطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة في تشييد الملاعب، وتنظيم البطولات التي تقام في دبي على مدار العام، وتستقطب مشاركة نخبة نجوم اللعبة في العالم، حيث تميزت بطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف، ضمن السلسة العالمية «السباق إلى دبي»، التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للغولف، خلال نوفمبر الماضي، بتطبيق مبادرات عديدة للاستدامة والمحافظة على البيئة، والتي تتعلق بنوعية العشب والتربة والسقي واستخدام الطاقة الشمسية والمواد معادة التدوير وعربات التنقل الكهربائية، التي قدمت خدماتها لجمهور زاد على 70 ألف متفرج، ومئات المتطوعين الشباب من مختلف الجنسيات، وذلك من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على البيئة.

وكانت الاستدامة حاضرة بقوة في تنظيم سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، حيث تم مراعاة المحافظة على الطبيعة البحرية، وعلى نظافة الشواطئ والبيئة الطبيعية، التي تم فيها تنظيم السباقات، وتم للمرة الأولى في البطولة استخدام الطاقة النظيفة بأكثر من 70 % في الطاقة التي تزود قرية البطولة، كما اعتمدت الزوارق على طاقة الرياح بنسبة 100 %، إلى جانب استخدام مواد صديقة للبيئة في تشييد قرية السباق، وفي مستلزمات الضيافة للمشاركين والضيوف والجمهور، كما أن إحدى المشاركات في البطولة، وهي البطلة الأولمبية الدنماركية، آن ماري ريندوم، شاركت في إحدى الجلسات الحوارية التي نظمها جناح «جائزة زايد للاستدامة»، حيث استعرضت تجربتها الشخصية، وتجربة السباقات البحرية في المحافظة على البيئة.

حضور

وكانت الرياضة حاضرة بقوة في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، من خلال حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، كما شارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مؤتمر «كوب 28»، للتعريف بجهوده في مجال الاستدامة في تنظيم البطولات، حيث يهدف إلى جعل بطولة يورو 2024، هي البطولة الأوروبية الأكثر استدامة على الإطلاق.

وقدمت ميشيل أوفا مديرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستدامة الاجتماعية والبيئية، الاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لكأس الأمم الأوروبية 2024، والتي يدعمها استثمار بقيمة 32 مليون يورو، شرحاً عن الاستدامة في البطولة، التي ستقام صيف العام المقبل، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الألماني المستضيف، والمدن المستضيفة للبطولة، تحت الشعار الرسمي «متحدون بكرة القدم»، حيث تم تصميم 43 نشاطاً لتحقيق 18 هدفاً رئيساً عبر العمل المناخي والبنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري.

وللتخفيف من انبعاثات البطولة، سيسمح صندوق المناخ المخصص لأندية كرة القدم للهواة في ألمانيا، بتنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة والمياه وإدارة النفايات والتنقل الذكي.

وتستضيف دبي السبت المقبل في حي دبي للتصميم، النسخة الأولى من بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائية، الأكبر من نوعها، والأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 16 من نخبة سائقي السكوتر في العالم، الذين يتنافسون في الحدث بواسطة سكوتر كهربائي، يعد الأسرع في العالم، والذي تتجاوز سرعته 140 كيلومتراً في الساعة، حيث يأتي السباق لتعزيز مكانة السباقات الصديقة للبيئة، والتي تقدم للجمهور تشويقاً كبيراً وتنافساً فريداً، وقد تمت صناعة إطارات السكوترات وكأس البطولة من مواد صديقة للبيئة معاد تدويرها. بطولة «دي بي ورلد» للغولف نموذج للاستدامة في بطولات الغولف.