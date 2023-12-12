«الطاقة النووية» و«إكس إنيرجي» تتعاونان لتطوير المفاعلات المصغرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة «إكس إنيرجي» الأمريكية المتخصصة بالمفاعلات المتقدمة من فئة المفاعلات المصغرة، من أجل التعاون في تطوير تقنيات الطاقة النووية، وبما ينسجم مع «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، والذي يهدف لتطوير واستخدام آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجي كلاي سيل الرئيس التنفيذي للشركة خلال انعقاد مؤتمر (COP28).

وستتعاون المؤسسة والشركة لتقييم التصميم الفني والجدوى الاقتصادية للتقنيات النووية للشركة الأمريكية في الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، إلى جانب إنتاج البخار والحرارة والهيدروجين لخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، فضلاً عن البتروكيماويات وغيرها، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة مثل مراكز البيانات والصناعات الثقيلة.