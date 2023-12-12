«إكبا» يدشّن نموذج مزرعة دخن على هامش «COP28»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) أمس، حفلاً لتدشين نموذج مزرعة دخن للمساهمة في أهداف السنة الدولية للدخن وفعاليات مؤتمر الأطراف في مجال العمل المناخي والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتغذية.

وأنشئ النموذج بالتعاون مع مؤسسة SELCO، وهي مصممة لعرض سلسلة القيمة بأكملها للدخن - من إنتاج البذور إلى الاستهلاك - ورفع الوعي حول فوائده في التكيف مع تغير المناخ في الزراعة.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز: «بينما نعمل نحو تحسين أنظمتنا الزراعية والغذائية باتجاه الاستدامة والتكيّف، يتعين علينا العناية بالمحاصيل المهملة وغير المستغلة بشكل كاف، مثل الدخن، وانطلاقاً من أن نبتة الدخن ذكية مناخياً وغنية بالعناصر الغذائية، يمكن أن تكون أداة فعّالة في جهودنا لتكييف أنظمتنا الزراعية والغذائية مع تغير المناخ، وتحسين أمن الغذاء والتغذية، وهذا يتطلب إجراء دراسات بحث تطبيقية وتوسيع نطاق الابتكارات لتحقيق تأثير دائم».