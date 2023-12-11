وزير خارجية تنزانيا: متفائلون بمخرجات «كوب 28» النهائية

المصدر: دبي - وام

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أكد يناير ماكامبا وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن «كوب 28» واحد من أنجح مؤتمرات الأطراف على مدار السنوات الماضية، وأننا متفائلون بنتائج ومخرجات المؤتمر العالمي.

وقال ماكامبا، على هامش «كوب 28»: أمثل بلادي بشكل منتظم في مؤتمرات الأطراف، وهذا أحد أنجح المؤتمرات التي حضرتها في السنوات الماضية.

وأضاف أن رئاسة «كوب 28» نجحت في جمع الدول على طاولة واحدة للاتفاق على المواضيع التي سيتم مناقشتها، مضيفاً: شهدنا إجماعاً على جدول الأعمال، وهو ما لم يحدث من قبل بأن يتفق الأعضاء على ما يجب مناقشته.

وأشار إلى أن القضايا الجوهرية الرئيسية لمؤتمر «كوب 28» بما في ذلك الصندوق العالمي للمناخ الذي كان جزءاً من المناقشات لسنوات عديدة يتم الآن التناقش حول تفعيل رأسماله، مؤكداً على أن تولي الإمارات زمام تفعيل الصندوق يشكل نجاحاً كبيراً.

وقال ماكامبا: لدينا تفاؤل كبير في ظل الحراك الكبير الذي يشهده مؤتمر الأطراف والاهتمام بتعبئة الموارد لتمويلات المناخ، والإجماع حول القضايا الكبرى التي كانت مصدراً لنقاشات حادة في الماضي.

ولفت إلى أنه من خلال الصندوق العالمي للمناخ ستستطيع الكثير من الدول التي تعاني من تداعيات التغير المناخي من التعافي بعد أن كانت غير قادرة على التأقلم في الماضي.