سلطان الجابر: الإمارات بذلت كل الجهود لتسهيل عملية التفاوض للوصول لاتفاق عادل للحد من تداعيات تغير المناخ

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات بذلت كل الجهود اللازمة لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال معاليه خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف، إننا وصلنا للمرحلة النهائية والحاسمة، والعالم ينتظر نتائج حاسمة، تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ودعا معالي رئيس «كوب 28»، ممثلي الدول الأطراف، إلى إظهار العزم، والانتقال من تبادل البيانات إلى اتخاذ دور قيادي وتقديم حلول عملية.

تقدم استثنائي

وأضاف معاليه: «إننا نحرز تقدماً استثنائياً، ولكن ليس بالسرعة الكافية، علينا تغيير ديناميكية أدائنا»، داعياً رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة «المجلس»، وأسماه مجلس صناع التغيير، داعياً معاليه الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير، والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

وأضاف معاليه: «أمامنا فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند إلى النتائج العلمية، والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، استجابةً للحصيلة العالمية.

وقال معاليه: أكدت لممثلي الدول الأطراف، ضرورة التوافق في ما يتعلق بالوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم، وأنا أول رئيس للمؤتمر يدعو لذلك، وعلى جميع الأطراف المشاركة لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء، والتحلي بالمرونة، والتصرف بعزم، وإيجاد أرضية مشتركة.

فجوة تمويل

وشدد معالي رئيس «كوب28»، على ضرورة تقديم ممثلي الدول الأطراف أفكاراً لسبل المضي قدماً في مجالين رئيسين، هما كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل، وكيفية تسريع عملية التخفيف بشكل كبير، مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.

وأضاف معاليه: «التقدم الذي أحرزناه لسد ثلث فجوة الانبعاثات إنجاز كبير، ولم يحدث من قبل في مؤتمرات الأطراف، رئاسة مؤتمر الأطراف عملت منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية، مقترنة بأقصى قدر من الطموح بشأن النتائج التي تم التفاوض عليها، وقد أنجزنا النقطة الأولى، والآن يجب علينا أن نحقق الهدف الثاني».