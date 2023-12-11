جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة تعرض نموذجها العالمي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، التي تنظم بلدية دبي دورتها الـ 13، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مؤتمر «كوب 28» لعرض نموذجها العالمي في تقييم إنجازات الاستدامة المتميزة والاحتفاء بها، وتسليط الضوء على معايير تفوقها بيئياً وتنموياً.

وتهدف الجائزة إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً وتحسن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل.

وقالت شيخة الرحومي المهيري، مدير إدارة التميز والمعرفة ببلدية دبي: «تواصل جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة دورها كمنصة عالمية لمشاركة ممارسات تنموية تحقق جودة الحياة، وحضور الجائزة في مؤتمر الأطراف «كوب 28» يكرّس الدور الريادي للإمارات كمنصة عالمية لتسليط الضوء على أبرز نماذج الاستدامة في المجتمعات الحضرية».

وأضافت أنه مع اكتمال استلام كافة الترشيحات للدورة 13 للجائزة، نستعد للاحتفاء بالإنجازات الفائزة والإعلان عن المشاريع الخمسة الفائزة في الربع الأول من 2024.

5 فئات

وتضم الجائزة 5 فئات هي جائزة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، وجائزة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني، وجائزة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وجائزة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث، وجائزة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.