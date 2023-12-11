مدير عام اليونيدو: «كوب 28» يدعم الاستدامة  في البلدان النامية

المصدر: دبي - وام

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أكد جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، كونه يناقش الحلول التي تعنى بالاستثمار في التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.

وقال مولر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات المؤتمر، إن «اليونيدو» انتهجت أسلوباً جديداً من التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أنه في ظل العمل المتواصل بين «اليونيدو» والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من التعاون الذي سيكون له تأثير أكبر، ويسهم في القضاء على الجوع، وتوفير فرص العمل في البلدان النامية، وستستفيد منها الكثير من القطاعات الرئيسة، لافتاً إلى أهمية حصول الجميع على الكهرباء والطاقة، لاسيما أن هناك نحو 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء بشكل عادل.

وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية، هو شريك مهم في التمويل والتعاون مع شركاء الأعمال من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «اليونيدو» قامت ببناء جسر لهذه الشراكة التجارية بين القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة.

وأكد مولر، أهمية الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيات الجديدة والخضراء، والشراكات التي تهدف إلى توفير الوصول إلى الطاقة والأمن الغذائي للأعداد المتزايدة من السكان.