أنظمة متطورة لشحن السيارات الكهربائية خلال دقيقتين

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إطلاق مشروع «موراند» لأنظمة شحن السيارات الكهربائية بتقنية حديثة، تستغرق دقيقتين فقط مدة شحن السيارة بالكامل، وهي تقنية طورتها شركة «موراند هولينج» للهندسة السويسرية، والمشروع ثمرة شراكة وتحالف بين الشركة السويسرية، وشركة «كونكورد أليانس» للاستثمار الإماراتية، لتوفير بطاريات قابلة للشحن بقدرة تبلغ حوالي 7.2 كيلووات في الساعة، يمكن لسيارة صغيرة داخل المدينة أن تغطي ما يصل إلى 70 كيلو متراً بالكهرباء الكاملة أو حوالي 305 كيلو مترات في الوضع الهجين.



وقت إعادة الشحن أقل بقليل من دقيقتين، ودورة عمر البطارية يمكن إعادة شحنها 50 ألف مرة مقارنة بالبطاريات العادية، التي يبلغ عمرها الافتراضي 2000-3000 دورة إعادة شحن.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، بين إزميرالدا شكجاو، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكورد أليانس» للاستثمار مع بينوا موراند، مؤسس شركة «موراند هولينج»، بحضورعبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد ألاينس للاستثمار، ومنصور فلكناز مستشار كونكورد ألاينس للاستثمار وغلاديس موراند، أحد المساهمين في شركة "موراند هولينج".

البصمة الكربونية



وقال عبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد ألاينس للاستثمار: «تأتي الشراكة وإطلاق المشروع الجديد تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للحد من البصمة الكربونية، والمشروع يعد مساهمة في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في عصر ينصب فيه التركيز الأساسي لجميع البلدان على حماية بيئتنا باستخدام الطاقة المتجددة، يمكن للتكنولوجيا الجدية المستخدمة في مشروع «موراند» أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف المرجوة في المنطقة.



وأضاف: إن الشركة تعتزم إطلاق منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.

حقبة جديدة



وقالت إزميرالدا شكجاو، الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد ألاينس للاستثمار:»هذه التكنولوجيا يمكن أن تمثل بداية حقبة جديدة في مجال التنقل المستدام«.



وأضافت: «نحن سعداء للغاية بالعمل بما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اتخذ قادتنا خطوة كبيرة نحو المستقبل لحماية المناخ، من خلال تنظيم مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً، وشددت على أن أفضل ما في هذه التكنولوجيا والشراكة هو أننا ندخلها في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)».



وتابعت: "يتمتع نظام CESA Advanced Hybrid، الذي تتبعه «موراند» بدورة حياة طويلة مع متطلبات صيانة منخفضة للغاية، مشيرة إلى «أن درجة الحرارة ليس لها تأثير يذكر على الأداء، وهي أكثر أماناً من أنظمة التخزين الأخرى، التي تتميز بمقاومة الحريق المدمجة».



وقال بينوا موراند، مؤسس «موراند هولينج» إنه واثق بالحصول على نتيجة ونجاح غير مسبوقين مع هذه التكنولوجيا.