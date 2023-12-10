COP28 بالأرقام.. إنجازات وتعهدات مالية لدعم العمل المناخي

المصدر: وكالات

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سجل مؤتمر الأطراف للمناخ في دولة الإمارات، عددا من الإنجازات المناخية الكبيرة، والتعهدات المستقبلية التي تصب في مصلحة الكوكب البيئية والمناخية.

حقائق وأرقام – ما تم إنجازه في COP28 (حتى يوم 10 ديسمبر 2023):

COP28 جمَع أكثر من 83 مليار دولار في أيامه الخمسة الأولى، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.

تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات COP28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.

11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.

توصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792مليون دولار.

تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

تم الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف.

تم الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً.

تم الإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.

أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.

أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليار دولار سنوياً (للسنتين 2024 و2025) لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.

أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت حتى الآن:

تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة.

تم إقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته من جانب 37 دولة.

تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي من جانب 77 دولة.

تم إقرار تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" (CHAMP) من جانب 67 دولة.

شهِد ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

تفاصيل المساهمات المالية المقدمة لدعم العمل المناخي في COP28 حتى الآن:

الصندوق العالمي للمناخ المختص بمعالجة التداعيات: 792 مليون دولار

صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليارانت دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار)

صندوق التكيّف: 134 مليون دولار

صندوق البلدان الأقل نمواً: 3 ملايين دولار

الصندوق الخاص لتغير المناخ: 31 مليون دولار

زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 5 مليارات دولار

التبريد: 57 مليون دولار

الطهي النظيف: 30 مليون دولار

تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار

الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار

التمويل المناخي: 30 مليار دولار من دولة الإمارات (بالإضافة إلى 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة و31.6 مليار دولار من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف)

تطوير النظم الغذائية والزراعية: 3.1 مليارات دولار

حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار

الصحة: 2.9 مليار دولار

المياه: 150 مليون دولار

المساواة بين الجنسين:8 ملايين دولار

الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار

العمل المناخي الوطني في الدول: 467 مليون دولار