«تدوير» تطلق مبادرة لاستدامة وإعادة تدوير النسيج في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «تدوير» شركة أبوظبي لإدارة النفايات، أمس، إطلاق مبادرة لإعادة تدوير النسيج في دولة الإمارات، بهدف تعزيز وعي المستهلكين ودعم الجهود التي يبذلها الشركاء من القطاعين العام والخاص في مجال إدارة نفايات النسيج.

وجاء الإعلان عن المبادرة الأولى من نوعها خلال مؤتمر «COP28» بحضور ممثلي الحكومة وقادة الأعمال في الدولة من المشاركين في جلسة حوارية لمناقشة مسألة نفايات النسيج، وعرض الحلول للوصول إلى الدائرية المرجوة في قطاع النسيج بالدولة.

وشارك في الجلسة إلى جانب «تدوير»، وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات، ومجموعة «لاندمارك»، و«اللولو»، وSOEX. وقال علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتدوير: «تلعب تدوير في مجال نفايات النسيج دوراً بالغ الأهمية في دعم التطلعات البيئية وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات».

وأضاف: «نضع مخططاً لتطوير برامج مخصصة لتنمية المجتمع، وتعمل هذه البرامج على تثقيف ودعم وقيادة الشركات والمستهلكين إلى إعادة تدوير المواد، وتدعم هذه المبادرة جهودنا لتعزيز الاقتصاد الدائري الأوسع من أجل مستقبل مستدام».

من جهته، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يمثل عام الاستدامة واستضافة (COP28) فرصة نوعية لتسريع مبادرات دولة الإمارات في مجال تدوير النسيج، ومن خلال تعزيز الوعي لدى المستهلكين، وبناء نظم فعالة لتجميع المنسوجات، وتعزيز الابتكارات في مجال إعادة التدوير، فإننا نسهم بشكل كبير في الحوار العالمي حول الممارسات المستدامة في قطاع النسيج».