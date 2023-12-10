عُمان تطمح لزراعة 100 مليون شجرة مانجروف بحلول 2030

المصدر: دبي ـ وام

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أكد الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي في «جامعة السلطان قابوس»، عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عمان، أن بلاده تطمح لزراعة 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل بحلول عام 2030.

وقال الرواس على هامش مشاركته اجتماعات مؤتمر الأطراف COP28 في إكسبو دبي: «إن أشجار المانجروف تمثل أهمية بيئية كبيرة وشرياناً حيوياً بحرياً وكنوزاً طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما تعد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون وتسهم في تخليص الشواطئ من الملوثات، وتقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ».

وأضاف: إن مشاركة بلاده ضمن الدول الأطراف المشاركة بقمة المناخ COP28 في دولة الإمارات، هو من أجل استعراض سياسات السلطنة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني 2050 وتخفيف الانبعاثات الكربونية والغازات الدفينة، مشيراً إلى الجهود الوطنية في استخدام الطاقة النظيفة والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر من أجل مواجهة التغير المناخي.

ولفت الرواس إلى أن وزارة الطاقة وقعت عدة اتفاقيات مع شركات الطاقة العالمية في قطاع الهيدروجين، وذلك داخل جناح السلطنة بمدينة إكسبو دبي.