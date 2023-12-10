تعاون بين بلدية دبي و«دلسكو» لإعادة تدوير المخلفات العضوية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت بلدية دبي، ومجموعة «دلسكو» مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة، وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين، في مجال إدارة النفايات بشكل فعال، بما في ذلك جمعها ونقلها، وتحويل 90 % منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طناً من النفايات يومياً من موقع مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، 35 % منها قابلة لإعادة التدوير، و55 % منها يتم تحويلها إلى طاقة.

أهداف

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات، والتحول نحو اقتصاد دائري، وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة «دلسكو» في مؤتمر الأطراف، ويجسد توقيع الاتفاقية التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة قد أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات، وقال: الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام، يعكس رؤية الإمارات، حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعالة. تلك الشراكة ليست مجرد تعاون، بل هي استثمار استراتيجي، يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة.

وتتضمن مذكرة التفاهم توجه بلدية دبي ومجموعة «دلسكو» بتنفيذ مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال، حيث ستلتزم «دلسكو» بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة، بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة، وتوفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير.