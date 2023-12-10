المستقبل الأخضر قاسم مشترك للأجنحة العربية في «COP28»

المصدر: دبي - وام

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حظيت استراتيجيات المستقبل الأخضر بالحيز الأكبر من أنشطة الأجنحة العربية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop28».

وتنوعت بين المبادرات المبتكرة واتفاقيات للتعاون والربط الكهربائي وإنتاج الهيدروجين ومقاومة الأضرار البيئية لترسم رؤية شاملة حول الواقع والمستقبل في «بانوراما مناخية».

مذكرات واتفاقيات

فقد وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها 5 مذكرات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر.

ربط كهربائي

وفي جناح المغرب، وقعت المملكة المغربية مع البرتغال تصريحاً مشتركاً للربط الكهربائي بين البلدين، يستهدف تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وتكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، ولا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

إعلان مشترك

ووقعت الحكومة الموريتانية في جناحها المشارك في «cop28»، اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلاناً مشتركاً مع شركات إماراتية وألمانية، في مجال الطاقة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع الشركة الإماراتية AMEA POWER، المتخصصة في الطاقات المتجددة، إلى بناء محطتين، إحداهما شمسية بقدرة 100 MW وأخرى هوائية بقدرة 100 MW. ويتميز هذا المشروع بالاحتواء على مكونة خاصة بأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات، لتوفير حلول مبتكرة لموثوقية واستدامة الطاقات المنتجة، كما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع نفس الشركة إلى تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 3 GW.

أما الإعلان المشترك مع تجمع ألماني فيضم معهد البحث والتطوير IFAS والشركة الألمانية SYNLIFT لصناعة المعادات، فيختص بمشروع طاقوي تنموي متعدد القطاعات، يضم إنشاء محطات للطاقة الشمسية والهوائية وتطوير مشاريع لإعادة التشجير وصناعة الأغذية وإنتاج المياه الصالحة للشرب.

أسواق الكربون

وقدم الجناح المصري، عدداً من الجلسات والمناقشات استعرضت قصصاً مصرية حول تكريس الجهود والابتكار نحو المستقبل الأخضر المرن، والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الذكية الخضراء، والجهود المبذولة لتسريع العمل المناخي والإرادة لترجمة الطموحات إلى أفعال، واستكشاف الدور المحوري لأسواق الكربون الطوعية في دفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في الجنوب العالمي، والحلول المبتكرة للمدن التي تتصارع مع تحديات تغير المناخ.

وتقدم سلطنة عُمان عبر جناحها المشارك في «cop28» رؤيتها وجهودها عن التحول في مجال الطاقة النظيفة وتنفيذ المبادرات والمشروعات المستدامة من خلال مجموعة من المشروعات والمبادرات أبرزها في مجال الطاقة والمعادن، والاستثمارات في الهيدروجين، فضلاً عن استعراض رؤيتها في مكونات الاستدامة بـ«مدينة السلطان هيثم».

وأبرزت فعاليات الجناح العراقي، أن العراق يعد من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية والتي تجلت في التصحر وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة. وأبرز الجناح الليبي المشارك في مؤتمر «cop28» خارطة الطريق التي أعدتها الدولة الليبية لتنفيذ سياسة مناخية متكاملة تضمن مواجهة تداعيات التغير المناخي، بالإضافة إلى تفاصيل الاستراتيجية الوطنية بشأن التحول إلى الطاقات المتجددة، ودعم التحول الأخضر.