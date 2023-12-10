5 أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ في أفريقيا

المصدر: دبي - وام

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أعلن المجتمع المدني الأفريقي عن خمس أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ، وهي التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات واستعادتها.

جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر«COP28».

واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال المؤتمر، وهي تحالف «مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة».