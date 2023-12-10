يونس الخوري: «كوب 28» فرصة مثالية لتنفيذ التزامات اتفاق باريس

المصدر: دبي - وام

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أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات، يعد فرصة مثالية لتنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس، وتوحيد الجهود والأصوات لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، ومواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.

وقال الخوري في تصريحات على هامش فعاليات «كوب 28»، إن المؤتمر يعتبر منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للأجيال الشابة، والتي يوفرها العمل الجماعي بشأن تغيّر المناخ في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة البشر في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن التزام الإمارات بزيادة الوعي العالمي بتحديات التغير المناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يتجلى من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها بشكل متواصل، مشيراً إلى أن وزارة المالية عقدت لقاءات لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وذلك مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار مسؤولي ورؤساء المنظمات الدولية.

ولفت إلى أن وزارة المالية عقدت كذلك اجتماع الطاولة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان «توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي»، حيث جمعت أكثر من 20 وزير مالية، بالإضافة إلى مشاركة المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.