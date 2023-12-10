«كوب 28» يحث زواره على اتخاذ إعادة التدوير أسلوب حياة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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مع التحول المستمر نحو مستقبل أكثر استدامة وحماية للبيئة، تزداد أهمية إعادة التدوير كأداة فعالة في تقليل النفايات وحماية الموارد الطبيعية، وفي هذا السياق، حثت «المنطقة الخضراء» في مؤتمر الأطراف «كوب 28» الزوار على اتخاذ إعادة التدوير كأسلوب حياة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتلقي زوار مؤتمر «كوب 28»، تشجيعاً قوياً لاتباع إعادة التدوير كأسلوب حياة يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبيئة والمجتمع، من خلال وضع لافتة كبيرة تجسد رسمة وجه فتاة من علب فارغة وتحمل رسالة «التدوير يبدأ بعلبة». وتهدف هذه الدعوة إلى تعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير، وتحفيز الزوار على القيام بخطوات فعلية للحد من النفايات واستغلال الموارد بطرق مستدامة، حيث تلعب إعادة التدوير دوراً حاسماً في تخفيض التأثير البيئي وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إعادة استخدام المواد وتحويلها إلى منتجات جديدة، إذ يمكن تقليل الحاجة إلى استخراج الموارد الطبيعية وإنتاج المواد الجديدة، ما يقلل من الانبعاثات الضارة والتلوث البيئي.

ويتخذ مؤتمر «كوب 28»، إجراءات ملموسة لتشجيع زواره على اتباع إعادة التدوير كأسلوب حياة، ويتم توفير مناطق مخصصة لفرز النفايات، ووضع حاويات ملونة لتجميع النفايات المعاد تدويرها، توفر اللوحات التوعوية والمعلومات المفصلة حول أنواع المواد التي يمكن إعادة تدويرها وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

ويتعرف زوار مؤتمر «كوب 28»، على أهمية إعادة التدوير من خلال العديد من الفعاليات واللوحات التوعوية المتاحة في المؤتمر، ويُشجع الزوار على تبني عادات يومية تشمل فصل النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للتحلل مثل الورق والبلاستيك والزجاج والعلب، حيث تمثل إعادة التدوير عملية تحويل المواد القابلة للتحلل إلى منتجات جديدة ومفيدة، بدلاً من التخلص منها كنفايات، وتتمثل القوة الحقيقية لإعادة التدوير في قدرتها على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة، وتقليل التلوث البيئي الناجم عن عمليات التصنيع الجديدة.

إضافة إلى ذلك، يتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية حول أهمية إعادة التدوير والتقنيات والابتكارات الحديثة في هذا المجال، ويتم تسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المبتكرة للأفراد والمنظمات التي نجحت في تحقيق تأثير إيجابي من خلال إعادة التدوير.