العراق يبرز مشاركة الشباب في العمل المناخي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية في الجناح العراقي جلسة حوارية في اليوم المخصص للشباب، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب28) المنعقد في دولة الإمارات، بحضور غلام إسحق نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ركزت خلالها على مشاركة الشباب في العمل المناخي.

وناقشت الجلسة الحوارية أهمية إشراك الشباب في العمل المناخي ودور وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب ودعم مشاريعهم بجمهورية العراق ولا سيما التي تنمي قدراتهم وتجعلهم أداة فاعلة في المجتمع، إلى جانب دورها في إشراكهم في مثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة، لإطلاعهم على مستجدات قضايا المناخ. من ناحيته أكد حسام حسن مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي بالعراق لـ«البيان»، أهمية مشاركة العراق في هذا المحفل الدولي البارز، كما أكد حرص المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، على دعم الشباب لأخذ دورهم في بناء مستقبل الوطن، مشيراً إلى المتابعة الحثيثة من قبل الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي لإنجاح مشاركة نخبة الشباب الذين اختارتهم الوزارة في هذا المؤتمر وتمكينهم من خلال إقامة الورش التدريبية في مختلف مدن العراق بالتعاون مع عدة منظمات دولية. وأفاد بأن مثل هذه المؤتمرات تسهم في صقل خبرات الشباب وإطلاعهم على مستجدات التنمية.