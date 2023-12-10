«دو» و«هواوي» تتعاونان لتسخير التقنيات الرقمية في تعزيز التنمية الخضراء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تماشياً مع مؤتمر «كوب 28» وقعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي»، المزود الرائد عالمياً لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والأجهزة الذكية، بهدف تعزيز التعاون لدعم برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء في الإمارات.

ويركز هذا البرنامج المشترك على تسخير تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والخضراء وتوظيفها، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي والمساهمة في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعزيز الوصول الرقمي عبر تمكين جميع العملاء من الاستفادة من إيجابيات وإمكانات التحول الرقمي، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أهداف الاستدامة في الإمارات.

ويشمل البرنامج ثلاثة مجالات رئيسة، ويعد بمثابة ركيزة أساسية ومتينة، تدعم المحاور الرئيسية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستتعاون «دو» و«هواوي» لتصميم وتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل كثافة الكربون في الشبكة. وسيدعم هذا المشروع أهداف «دو» لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2030، وذلك بما يتماشى مع هدف الأمم المتحدة التاسع للاستدامة «الصناعة والابتكار والبنية التحتية».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرنا توقيع هذه الشراكة وتوحيد جهودنا مع شركة «هواوي» في برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء في الإمارات، ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتعزيز مسؤولينا المجتمعية، ودعم ممارسات الاستدامة في الإمارات. وبالتزامن مع تركيزنا المستمر على تسخير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس على صعيد المحافظة على الطبيعة، وتعزيز إمكانات الوصول الرقمي للجميع، وذلك بما ينسجم مع الرؤى الطموحة، التي حددتها حكومة الإمارات لدعم ممارسات الاستدامة.

من جانبه، قال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في الإمارات: يسعدنا في «هواوي» التعاون مع شركة «دو» في برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء، وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، حيث يعكس هذا البرنامج التزامنا بالمساهمة في إحداث تأثير إيجابي ملموس اجتماعياً وبيئياً في الإمارات.