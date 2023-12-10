خدمات اتصالات متطورة لخدمة «كوب 28»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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قال علي بحلوق، مدير عام شركة «إشارة» للاتصالات والحلول الأمنية التابعة لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: إن الشركة تتعاون خلال «كوب 28» مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية، لتزويدهم بأحدث وسائل الاتصالات الأمنية والخدمات المدارة، بالإضافة إلى خدمات مراقبة الطيف الترددي، وتقديم دعم فني وتقني على مدار الساعة، لضمان السلامة خلال المؤتمر العالمي.

وأضاف: إن شركة «إشارة» أطلقت جهازاً عصرياً أكثر ملاءمة واعتمادية للاستخدامات الأمنية، وهو جهاز «كروس كول»، الذي من خلاله يتمكن المتصل من استخدام شبكة التترا، وشبكة الجيل الرابع الخاصة بمؤسسة نداء، كما أنهم يوفرون كذلك مختلف الأجهزة ذي الألواح الذكية، التي تعمل على شبكة الجيل الرابع (4.9G). وأكد أن عدد الأبراج الرئيسية، التي توفر تغطية شبكية في محيط الحدث تبلغ 4 أبراج لشبكة الجيل الرابع، وعدة محطات لتقوية البث داخل وخارج مباني مدينة إكسبو دبي، كما يوجد كذلك نظام كابل الألياف الضوئية، ومركز بيانات لدعم عمليات شبكة الجيل الرابع وشبكة التترا.

مركز عمليات

وعن توفير مركز لإدارة العمليات قال: إن هنالك وجوداً كبيراً للجهات الأمنية والحكومية في الحدث، وتقوم شركة «إشارة» بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لإنجاح هذا الحدث العالمي، فيما يتم ذلك من خلال توفير فريق لدعم أنظمة غرف العمليات، التي تعمل بنظام (زيترون)، الخاص بإدارة البلاغات وإرسال المستجيب الأول لموقع البلاغ.

وفيما يخص أهم تقنيات الاتصال الجديدة، التي يستخدمونها خلال التغطية، بين أن شبكة الجيل الرابع لـ«نداء» تتميز بسرعة عالية 4.9 جي (4.9G)، والتي من شأنها توفير اتصالات مرئية عالية السرعة، تتناسب مع احتياجات الجهات المختصة سواء كانت الأمنية أو فرق العمل المعنية بسرعة الاستجابة، والتي تتطلب قدراً عالياً من النطاق العريض، بالإضافة إلى شبكة التترا، التي أثبتت نجاحها في مختلف الأحداث لتوفير الاتصالات الصوتية الآمنة.

وعن جهود «إشارة» لإخراج تنظيم حدث «كوب 28» بشكل جيد يعكس تقدم وتطور الإمارات أفاد بأن دور «إشارة» يتمحور في دعم الجهات الأمنية والخاصة من ناحية توفير أحدث التكنولوجيا الخاصة بأجهزة الاتصالات الحرجة، والمتخصصة وغرف العمليات المتطورة، التي تسهم في تلقي البلاغات وإدارتها، بما يضمن أقصر زمن استجابة للفرق الأمنية والجهات التابعة لها.