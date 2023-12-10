جناح «دول التعاون» يستضيف 25 فعالية

المصدر: دبي - وام

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استضاف جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في الإمارات وتستضيفه مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، أكثر من 25 فعالية، تنوعت بين جلسات وندوات وورش عمل، بمشاركة وفود دول المجلس وخبراء ومختصين حول العالم.

وقال الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في «كوب 28»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الفعاليات تناولت قضايا عدة، منها: الصحة، الزراعة، الطاقة، التعليم الأخضر، البيئة البحرية والفطرية، الشباب، المرأة، ومعالجة المياه، الغذاء، إضافة إلى كيفية مواجهة التغير المناخي.

وأضاف أن جناح أمانة دول التعاون، استهدف إبراز رؤية دول المجلس لمواجهة تحديات التغير المناخي، ومبادراتها ومشاريعها المستقبلية.