مشاريع ومبادرات «كهرباء دبي» تدعم تسريع انتقال الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي أهداف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وخصوصاً في مجال تسريع عجلة الانتقال المنظم والعادل والمسؤول في قطاع الطاقة.

وتنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، وذلك جنباً إلى جنب مع مشاريع ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ («كوب 28»، والذي تشارك فيه الهيئة بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار، نكثف جهودنا لمواكبة ودعم هذا الحدث العالمي الهادف إلى قيادة التحول العالمي من مرحلة تقديم التعهدات إلى تنفيذ الإجراءات الملموسة».

وأضاف معاليه: «يشهد العالم اليوم اهتماماً متزايداً بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي ستغير مشهد الطاقة العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة صديقة للبيئة، منخفضة التكلفة نسبياً، لذا نعمل على تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من تحولنا إلى الطاقة النظيفة.

ونستثمر في مبادرات البحوث والتطوير للوصول إلى حلول مبتكرة لإنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، ونحرص في الهيئة على توفير منصات عالمية لتضييق الفجوة بين الوضع الحالي وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومد جسور التواصل والتعاون البناء لدعم زخم العمل المناخي. وقد قمنا منذ أعوام عدة بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90 % ضمن أفضل المستويات العالمية».

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة:

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار).

مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1.500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، حيث من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في منتصف عام 2024.

مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

وينتج المشروع نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ويتم استخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى حوالي 300 كيلووات.

وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل. ويدعم المشروع أهداف دولة الإمارات للاستحواذ على 25 % من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار. ويدعم المشروع مساعي الدولة لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.

ويدعم هذا المشروع جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه «وقود المستقبل»، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري. كما يدعم المشروع مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة.