المجر تستعرض ابتكاراتها العلمية في (كوب28)

المصدر: دبي - البيان

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قدم الدكتور نوربرت سيزماديا، كاتب الدولة الأسبق بوزارة الاقتصاد الوطني - رئيس مجلس أمناء جامعة جون فون نيومان في جناح دولة المجر (هنغاريا)، رؤيته والتي تضمنها كتابه الذي يحمل اسم «جيو فيجن» في قمة المناخ (COP28)، وقدم من خلاله إجابات عن العديد من الأسئلة في عصرنا من منظور جغرافي، بما في ذلك دور اندماج مختلف الكائنات الحية، وربط العمليات الاقتصادية. يشير الجغرافي والقائد الأكاديمي إلى أن الجغرافيا هي أكثر من مجرد رسم الخرائط. الجغرافيا هي أداة، لأنه من خلال تعلم الخرائط نكتسب أيضاً لغة بصرية مثيرة ومتعددة الاستخدامات.

من خلال المشاركة في قمة المناخ COP28 وعرض ابتكاراتها، تهدف جامعة جون فون نيومان إلى زيادة الوعي بقدرتها على إنتاج رأس المال البشري الذي سيكون ضرورياً للنمو الاقتصادي في المستقبل.

وكان جناح «كيكسكيميت» الجامعة المجرية ومركز تطوير صناعة السيارات المجرية حيث عرض مركبة الجامعة متعددة الوظائف التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية «نيومان H2».

وصلت جامعة كيكسكيميت، إلى دبي بأحدث ابتكاراتها في مجال السيارات، نيومان H2. ويعد هذا التطور الفريد نموذجاً سابقاً لعصره ويحدد اتجاهاً واضحاً للتنمية التكنولوجية المستدامة. وتم تطوير جميع أجزاء السيارة النموذجية متعددة الوظائف، التي تعمل بالطاقة الشمسية والهيدروجين، في الجامعة، ويصل مداها إلى 150 كيلومتراً على الهيدروجين، ويصل إلى 100 كيلومتر على طاقة البطارية.

يعد هذا تطوراً بارزاً لأن خيارات إنتاج الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري المستخدمة حتى الآن قد خلقت ضغوطاً بيئية تتعارض مع أهداف حماية المناخ. ومع ذلك، فقد تغير اتجاه البحث بسبب الامتصاص الشامل لإنتاج الهيدروجين من الطاقة الخضراء، استناداً إلى تقنية التحلل المائي المعروفة الآن على نطاق واسع. يمكن تنقية المواد الخام من مياه الصرف الصحي.

ومع ذلك، فإن الجانب الأهم في نيومان H2 ليس فقط التشغيل المعتمد على الهيدروجين، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، لأن الابتكار في شكله الحالي ليس منتجاً سوقياً في المقام الأول، بل هو رمز يوضح المستقبل تماماً إمكانات مؤسسة التعليم العالي في كيكسكيميت والمهام التي حددتها للسنوات القادمة.

وبالتالي، يمكن اعتبار «نيومان H2» بمثابة منصة بحثية وتعليمية يمكن دمجها في منهجية علمية وتعليمية رائدة. تمثل التطورات الميكانيكية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات المطبقة في السيارة وتؤهل الكفاءة البحثية والجودة التعليمية والسمعة لجامعة جون فون نيومان. ولذلك لم يركز تطوير النموذج الأولي على إنشاء منتج قابل للتسويق، بل على خلق الفرصة لتطوير واختبار أنظمة الطاقة المتجددة المبتكرة في ظروف الحياة الحقيقية في الجامعة. الجامعة موجودة في دبي كمؤسسة تطمح إلى أن تكون من بين الأفضل في أوروبا والعالم في غضون 5 سنوات.