بلدية دبي و«مجموعة دلسكو» توقعان مذكرة تفاهم لإعادة تدوير المخلفات العضوية

المصدر: وام

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وقّعت بلدية دبي ومجموعة دلسكو الرائدة في حلول البيئة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين في مجال إدارة النفايات بشكل فعال بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر حيث يتم تجميع 30 طنا من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28) 35% منها قابلة لإعادة التدوير و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات والتحول نحو اقتصاد دائري وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

جاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة دلسكو في مؤتمر الأطراف " cop28 المناخي الأكبر من نوعه عالمياً والذي تستضيفه دبي بهدف عرض التزامها بممارسات إدارة النفايات المستدامة.

ويجسد توقيع المذكرة التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة وذلك من خلال دمج جهودهما المؤسسية وتعزيز شراكة تعاونية تتوافق مع أهدافهما وخططهما الاستراتيجية.

وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعّالة تلك الشراكة ليست مجرد تعاون بل هي استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتعزز هذه الشراكة المرونة والتناغم الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النجاح وهي ركيزة أساسية لتحقيق استدامة مستقبل عنوانه الابتكار والتقدم.

وأضاف أن التعاون مع شركة دلسكو خطوة استراتيجية لبلدية دبي وتجسد سعينا الحثيث لجعل دبي أكثر استدامة على كافة الصعد وتحويل النفايات إلى مصدر حيوي للطاقة من شأنه تعزيز المجال البيئي بما ضمن مجال الاستدامة والمساهمة بشكل جوهري في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومعاً نعمل نحو مستقبل حيوي ومستدام.

وتتضمن مذكرة التفاهم توجه بلدية دبي ومجموعة دلسكو بتنفيذ مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال حيث ستلتزم دلسكو بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة من خلال توزيع الأسمدة ومحسنات التربة لتنمية الموارد الطبيعية والزراعية بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة إضافة إلى توفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والأوراق وغيرها وتوريدها إلى منشآت متخصصة بغرض إعادة تدويرها.

وقال ديفيد وتسكتون الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو :تمثل الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 إنجازاً نوعياً يأتي في إطار التزامنا الدائم بدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع التفاني الراسخ بالحلول البيئية والشراكة طويلة الأمد مع بلدية دبي يأتي هذا التعاون منسجماً مع سعينا المتواصل لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ومن خلال تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والمستدامة سنتولى إدارة النفايات بكافة مراحلها عبر مرافق لوجستية مستدامة ومخصصة وذلك من خلال العديد من منشآت المعالجة والتي تتضمن منشأة دلسكو الخاصة باستعادة المواد فضلاً عن الاستفادة من مرافق بلدية دبي الخاصة بتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج السماد العضوي من المخلفات بهدف تعزيز جهود تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.

وتأتي هذه المبادرة النوعية لتظهر مدى التزامنا المشترك بالريادة البيئية وتسلط الضوء على التزامنا بالابتكار والاستدامة بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اخضراراً.

‏ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات التي تنجزها بلدية دبي على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك استراتيجي للمسار في المؤتمر الذي وجّه الدعوة إلى أكثر من 1,000 بلدية ومدينة لحضوره حيث تعرض أمام جمهوره العالمي النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات كمثال يحتذى به لتخطيط وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة.