«الابتكار الزراعي للمناخ» التي تقودها الإمارات تعلن زيادة حجم الاستثمارات إلى 17 مليار دولار خلال COP28

المصدر: البيان

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أعلنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" وهي مبادرة عالمية تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في (COP28)، عن مضاعفة حجم الاستثمارات وعدد الشركاء والابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، مع زيادة الاستثمارات بنسبة تجاوزت الضعف من 8 مليارات دولار في المؤتمر السابق COP27 إلى 17 مليار دولار في مؤتمر هذا العام 2023، وبدعم من أكثر من 600 شريك حكومي وغير حكومي.

وتشمل هذه الاستثمارات ما يزيد على 12 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، وما يزيد على 5 مليارات دولار من استثمارات القفزات الابتكارية.