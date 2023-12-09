كوبا تستعرض جهودها في تعزيز الحماية البيئية لدى الشباب والأطفال

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض الجناح الكوبي خلال مؤتمر الأطراف COP28 في اليوم المخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، برنامج «العمل مع الأطفال والشباب» لمبادرة - IRES -، والذي يهدف إلى تمكين الأطفال والشباب في العمل المناخي.

وتُعد مبادرة IRES، التي تنفذها وزارة الزراعة الكوبية، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، مبادرة رائدة في تعزيز القدرة على حماية وتحسين البيئة. ويعمل البرنامج على تحويل المناظر الطبيعية المتدهورة إلى غابات منتجة وأنظمة زراعية ورعوية مستدامة، ما يحقق تأثيرات إيجابية على المجتمعات والبيئة.

دور مهم

وفي هذا السياق، أكد إلفيس ميليان، رئيس البرنامج واختصاصي التدريب في «IRES»، على الدور المهم للمبادرة في تحفيز الشباب وإلهامهم لمواصلة العمل في قطاع البيئة، مشيراً إلى مشاركة 300 طفل من المدارس الابتدائية والثانوية في الأنشطة المهنية على مدار ثلاث سنوات، فضلاً عن التعاون مع معلمي الجامعات والمدارس والمتخصصين والمؤسسات العلمية والكيانات الإنتاجية وأولياء الأمور.

حماية

وقال ميليان: «من خلال أنشطة متنوعة مثل الغناء والرسم والرقص، يتعلم الشباب حماية البيئة واستعادة المناظر الطبيعية، وقد أتقن الكثير منهم بالفعل هذه الموضوعات، ويشعرون بالدافع إلى ممارسة مهن بيئية».

يشار إلى التزام IRES الراسخ بدعم المساواة الاجتماعية في كوبا من خلال الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الحكومية، ويشمل هذا التعاون توفير تبرعات غذائية ومواد تعليمية وأدوات مدرسية من أجل تعزيز مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة البيئية.

تعليم بيئي

وبحلول العام 2024، تهدف IRES إلى تعزيز المزيد من التعليم البيئي والمواضيع التقنية بين الأطفال والشباب، وتطوير استراتيجيات اتصال فعالة لتسهيل مشاركة الشباب في أنشطة الزراعة والغابات، وإنشاء وتعزيز الأنشطة الترفيهية في المجتمعات المعرضة لآثار تغير المناخ.