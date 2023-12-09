صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا

المصدر: دبي ـ وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا وتونغا، كل على حدة على هامش الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

تم خلال اللقاءات مع آرثر ليرا رئيس مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية، وأندريس ديفيد كالي أغواس ـ رئيس مجلس النواب بجمهورية كولومبيا، واللورد فتافيهي فاكافانوا رئيس مجلس نواب في مملكة تونغا، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد معالي صقر غباش على أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لرؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا مشاركتهم في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

دور

وأشار معاليه إلى أهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.

وأكد معاليه على أن الزيارات البرلمانية تسهم في تعزز العلاقات على المستويين البرلماني والسياسي في إطار الحرص على تعزيز جهود التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب وقضايا البيئة والمناخ.

من جهتهم أكد رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا وتونغا حرص بلادهم على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات. وأشادوا بجهود دولة الإمارات باستضافة COP28 وعقد الاجتماع البرلماني الدولي في المنطقتين الخضراء والزرقاء مما يمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مواجهة التغير المناخي، كما عبروا عن تثمينهم لنهج الإمارات في التمويل والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.