مسؤول روسي: الطاقة النووية حاسمة في مكافحة تغير المناخ

المصدر: دبي ـ وام

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أعرب أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية، عن تفاؤله بشأن الدور الحاسم للطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ.

وقال ليخاتشوف: إن «الطاقة النووية هي جزء لا يتجزأ من مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية الذي يسعى إليه العالم بأسره».

وسلط ليخاتشوف الضوء على الدور الريادي لروساتوم في الدعوة إلى الطاقة النووية كأداة رئيسية في مكافحة تغير المناخ، لافتاً إلى أن روساتوم هي من أوائل شركات الطاقة النووية التي تشارك بنشاط في النقاش حول المناخ وتروج لهذا المنظور.

ومنذ دورة مؤتمر الأطراف السادسة والعشرين COP26 في غلاسكو، كانت روساتوم مشاركاً بارزاً في جناح روسيا الاتحادية، حيث نظمت العديد من الفعاليات المخصصة لدور الطاقة النووية في أجندة المناخ.

وأضاف ليخاتشوف أن أحد المجالات الواعدة للتطوير هو مشاريع المفاعلات النمطية الصغيرة «SMR»، موضحاً أنه يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع في الأماكن التي توجد فيها أنظمة طاقة معزولة، وفي المناطق النائية، حيث توجد حاجة لمصدر ثابت للطاقة النظيفة لا يعتمد على إمدادات ثابتة بكميات كبيرة من الوقود.

وشدد على أن روساتوم هي حالياً شركة الطاقة النووية الوحيدة في العالم التي قامت بتصميم وتنفيذ مشروع حديث لمفاعل نمطي صغير.

وذكر أنه من المخطط أن تبدأ الشركة في توفير الطاقة لتطوير مشروع «Baimskaya» في منطقة «Chukotka» بحلول عام 2029 مشيراً إلى أن روساتوم تقوم ببناء مفاعل نمطي صغير على الأرض في «Yakutia» وتنفذ مشروع مفاعلات «Shelf-M» الدقيقة بسعة تصل إلى 35 ميجاوات.

وقال ليخاتشوف «من المتوقع أن يكون أول مصنع يعتمد على هذه التكنولوجيا قيد التشغيل بحلول عام 2030». وأعرب المدير العام لروساتوم عن ثقته بأن الخبرة التي تكتسبها الشركة في السنوات القادمة ستمكنها من تقديم أفضل الحلول في مجال المفاعلات النووية الدقيقة للشركاء في جميع أنحاء العالم.